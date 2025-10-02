Nevada cubre el Tunari y Cochabamba se sorprende con imágenes de ensueño

Una impresionante nevada sorprendió este jueves a los cochabambinos, cubriendo completamente el camino hacia Misicuni y la cordillera del Tunari. Las impactantes imágenes de la montaña blanca se viralizaron rápidamente, mostrando un paisaje que parecía salido de una postal.

El fenómeno climático se produjo tras el ingreso de un frente frío desde el sur del país, que provocó un descenso significativo de las temperaturas y un aumento de la humedad durante la madrugada, alcanzando niveles de hasta el 95%. Según el centro de monitoreo climático de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), las mínimas registradas en la zona central de Cochabamba alcanzaron los 10 °C, mientras que las máximas no superaron los 20 °C.

“El ingreso de humedad junto con la baja de temperatura ha generado esta nevada en la cordillera del Tunari. Hoy todavía se prevén lluvias, aunque de menor intensidad que las registradas ayer”, explicó el especialista desde el Centro de Monitoreo de la UMSS.

Sin embargo, no todo es belleza, las torrenteras del departamento se encuentran llenas de basura, restos de construcción y animales muertos, lo que aumenta el riesgo de inundaciones durante esta temporada de lluvias. “Es responsabilidad de la población mantener limpias estas áreas para que el agua pueda fluir correctamente y no se generen desastres”, advirtió el meteorólogo del centro de monitoreo.

Se espera que el clima se estabilice hacia el fin de semana, con temperaturas máximas que podrían llegar a 24 °C y cielos más despejados. No obstante, para la próxima semana se prevé otro descenso de temperaturas, lo que podría repetir fenómenos similares al actual.

Mientras tanto, los cochabambinos disfrutan de las vistas del Tunari nevado y aprovechan para captar fotografías de un espectáculo natural que pocas veces se observa en la ciudad.

