“Ya estaba por clavarme el cuchillo”: Mujer relata el violento atraco que sufrió en el barrio Casanova

La inseguridad volvió a golpear al barrio Casanova, zona sur de la capital cruceña, donde una joven de 24 años fue víctima de un violento atraco protagonizado por tres delincuentes a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió la noche del 30 de septiembre, alrededor de las 20:10, cuando la víctima se encontraba a pocos pasos de ingresar a su vivienda. Según relató, fue interceptada por tres sujetos, uno de ellos armado con un cuchillo y otro con un arma de fuego.

“Sí, eran tres en una moto. Yo ya estaba a punto de entrar a mi casa. Uno tenía arma, el que iba al medio de la moto… el que me asaltó, el que me estaba presionando para quitarme el teléfono, ese estaba con cuchillo. Y ya estaba por clavarme el cuchillo atrás en la espalda”, declaró con evidente nerviosismo la afectada.

Los delincuentes actuaron sin cubrirse el rostro, lo que permitió que las cámaras de seguridad de la zona captaran con claridad el momento de la huida. En las imágenes se observa a dos de los antisociales esperar a bordo de la motocicleta, mientras el tercero desciende, ataca a la joven, le arrebata sus pertenencias y luego corre para subir al vehículo y escapar junto a sus cómplices.

La mujer aseguró que forcejeó con los atracadores para evitar perder su celular, lo que le provocó una caída y una lesión en la rodilla. Afortunadamente, no sufrió heridas por arma blanca.

“No, no tenían nada en la cara, ni casco, nada. Se les veía la cara a todos”, añadió.

Vecinos denunciaron que los asaltos en la zona sur se han vuelto frecuentes y exigieron mayor patrullaje policial. La víctima, entre lágrimas, expresó su miedo de volver a ser atacada.

El caso ya fue denunciado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que analiza los videos de las cámaras para identificar y dar con el paradero de los responsables.

