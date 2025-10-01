Caso Botrading: Fiscalía de La Paz anuncia peritajes especializados y reunión con comisión de Diputados

El Ministerio Público de La Paz confirmó que el IDIF realizará peritajes especializados en el caso Botrading. Además, se evalúa una reunión entre fiscales y la comisión parlamentaria que investigó las presuntas irregularidades.
01/10/2025 18:27
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público avanza en la investigación del denominado caso Botrading y confirmó que se realizarán peritajes especializados a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El fiscal departamental agregó que desde la fiscalía general del Estado se evalúa la realización de una reunión entre la comisión de fiscales que investiga el caso y la comisión de diputados que llevó adelante la indagación parlamentaria. La solicitud para este encuentro fue presentada formalmente por la instancia legislativa mediante una nota oficial.
El caso Botrading involucra presuntas irregularidades en operaciones financieras y contratos estatales, por lo que la Fiscalía aseguró que continuará las investigaciones de manera exhaustiva y coordinada, garantizando transparencia y objetividad en el proceso.
