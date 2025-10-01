TEMAS DE HOY:
Nacionales

Caso Botrading: Fiscalía de La Paz anuncia peritajes especializados y reunión con comisión de Diputados

El Ministerio Público de La Paz confirmó que el IDIF realizará peritajes especializados en el caso Botrading. Además, se evalúa una reunión entre fiscales y la comisión parlamentaria que investigó las presuntas irregularidades.

Hans Franco

01/10/2025 18:27

Foto: Fiscalía de La Paz anuncia peritajes especializados en caso Botrading
La Paz

Escuchar esta nota

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público avanza en la investigación del denominado caso Botrading y confirmó que se realizarán peritajes especializados a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Como Ministerio Público vamos a agotar cada una de las instancias correspondientes. El IDIF cuenta con un perito especialista, evidentemente nosotros vamos a realizar todos los peritajes para llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó Torrez.

El fiscal departamental agregó que desde la fiscalía general del Estado se evalúa la realización de una reunión entre la comisión de fiscales que investiga el caso y la comisión de diputados que llevó adelante la indagación parlamentaria. La solicitud para este encuentro fue presentada formalmente por la instancia legislativa mediante una nota oficial.

El caso Botrading involucra presuntas irregularidades en operaciones financieras y contratos estatales, por lo que la Fiscalía aseguró que continuará las investigaciones de manera exhaustiva y coordinada, garantizando transparencia y objetividad en el proceso.

Mire el video: 

 

