Caso Botrading: Fiscalía de La Paz anuncia peritajes especializados y reunión con comisión de Diputados

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público avanza en la investigación del denominado caso Botrading y confirmó que se realizarán peritajes especializados a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Como Ministerio Público vamos a agotar cada una de las instancias correspondientes. El IDIF cuenta con un perito especialista, evidentemente nosotros vamos a realizar todos los peritajes para llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó Torrez.

El fiscal departamental agregó que desde la fiscalía general del Estado se evalúa la realización de una reunión entre la comisión de fiscales que investiga el caso y la comisión de diputados que llevó adelante la indagación parlamentaria. La solicitud para este encuentro fue presentada formalmente por la instancia legislativa mediante una nota oficial.

El caso Botrading involucra presuntas irregularidades en operaciones financieras y contratos estatales, por lo que la Fiscalía aseguró que continuará las investigaciones de manera exhaustiva y coordinada, garantizando transparencia y objetividad en el proceso.

