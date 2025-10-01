El central del Barcelona Eric García ha reconocido que el París Saint-Germain, que conquistó el Estadio Olímpico Lluís Companys (1-2) con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90, mereció este resultado porque en la segunda parte fue superior.



"Nos vamos jodidos. Hemos estado bien en la primera parte, pero cuando nos han metido el gol del empate hemos bajado algo la presión. En la segunda parte nos ha costado mucho, hemos ido a remolque. Teníamos el empate que servía de consuelo y nos han metido el 1-2", ha opinado el zaguero catalán en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.



En este sentido, ha explicado que el vigente campeón de Europa "ha aguantado físicamente" en el segundo tiempo porque ha tenido más el balón. "No hemos sabido presionar y, si vas todo el rato detrás del balón, te cansas más" ha admitido.



Eric, que fue sustituido por Andreas Christensen en el último tramo del encuentro, ha negado que haya acabado el partido con molestias y que simplemente "estaba agotado".



Pese a la derrota, el defensa de Martorell ha señalado que al equipo le toca pasar página. “El año pasado empezamos perdiendo en Mónaco. Este, ya hemos ganado al Newcastle, que era un partido difícil. Hemos jugado contra dos rivales muy difíciles. Toca seguir”, ha zanjado.

