Deportes

Con autoridad de campeón: PSG derrotó 2-1 al Barcelona como visitante

Torres (19') había adelantado al Barça, pero luego igualó Mayulu (38') y lo dio vuelta Ramos para el PSG.

EFE

01/10/2025 17:01

FOTO: EFE.
España.

Un gol del delantero Gonçalo Ramos en el minuto 90 dio la victoria al París Saint-Germain ante el Barcelona (1-2) en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un primer tiempo que terminó en empate gracias a los goles de Ferran Torres (1-0, min.19) y Senny Mayulu (1-1, min.38), al conjunto local le faltó gasolina en el segundo para contrarrestar la presión del vigente campeón de Europa, que sumó los tres puntos con un gol del atacante portugués en un contraataque. 

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

