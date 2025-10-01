Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Especializada Anticorrupción, a través del fiscal de materia Adolfo Johan Muñoz Mejía, presentó resolución de imputación formal con aprehensión en contra el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, tipificado y sancionado por el artículo 27 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

La acción fue iniciada a denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, así como del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que señalaron irregularidades en la conducta administrativa de la exautoridad.

En la resolución, la Fiscalía detalla la ejecución de la orden de aprehensión y solicita la aplicación de medidas cautelares personales, argumentando riesgo de obstaculización en el proceso y peligro de fuga. Asimismo, se dispuso la realización de una auditoría patrimonial sobre la gestión del imputado.

Dentro de la imputación, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Flores por tres meses en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Al momento de la aprehensión de Flores se halló documentación adicional relevante para la causa.

El fiscal Muñoz remarcó que, de acuerdo con la normativa vigente, se evidencian indicios de incremento patrimonial no justificado durante el tiempo que Franklin Flores ejerció funciones públicas, lo que motivó la imputación formal en el marco del proceso penal con CUD: 201102012506206.

El exgerente de Emapa, tuvo ingresos por Bs 700.000, sin embargo, declaró un excedente no justificado de Bs 209.150. Además, de depósitos hechos por otros funcionarios de Emapa en su cuenta personal.

La audiencia de medidas cautelares será fijada en los próximos días por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres 11º de la ciudad de La Paz.

Mire la imputación de la Fiscalía:

