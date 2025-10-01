Delincuente es amarrado a un árbol tras intentar asaltar a un estudiante en el Plan Tres Mil, Santa Cruz

Vecinos del barrio 25 de Diciembre de la zona Plan Tres Mil en Santa Cruz, capturaron a un delincuente que intentó asaltar a un estudiante para sustraerle su celular.

Según refieren el sujeto estaba a bordo de una motocicleta y tras ser capturado infraganti, lo detuvieron y procedieron a amarrarlo a un árbol.

Minutos después lo entregaron a la Policía, que llegó al lugar donde se produjo el hecho. Vecinos piden mayor seguridad a la Policía, ya que señalan que el barrio se está volviendo más peligroso cada día.

“El sujeto asaltó a un niño de un colegio, estamos cansados de estos robos por acá, el comandante se comprometió con nosotros a hacer patrullajes, pero nunca lo hizo, inclusive tuvimos reuniones con ellos jamás lo hicieron”, manifestó Lisbeth Pacheco, presidenta del barrio, 25 de Diciembre.

Según la dirigente, pudieron observar cómo el delincuente bajó de su motocicleta dejándolo por algunos segundos para irse al banquillo donde se encontraba el estudiante para sustraer el dispositivo móvil, y posteriormente intentó darse a la fuga.

El estudiante sin temor había corrido detrás del delincuente, momento en el cual intervinieron los vecinos y coadyuvaron en la captura del sujeto.

Tras ser capturado el sujeto habría señalado que realiza robos por necesidad, los vecinos reaccionaron molestos ante este tipo de hechos, señalan que en su mayoría niños y mujeres son víctimas de asaltos, piden mayor seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play