TEMAS DE HOY:
Caranavi Violencia escolar Franklin Flores

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

“La amenazaba de muerte”: En Argentina, cirujano es acusado de abusar de su hija desde los 8 años

La menor de 13 años relató a su madre los abusos sufridos por su padre. Tras la denuncia, el hombre fue capturado y enfrenta proceso judicial.

Red Uno de Bolivia

02/10/2025 20:07

Foto: Referencial Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Un reconocido cirujano de La Plata, Argentina, fue denunciado por su esposa tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija durante cinco años, desde que la niña tenía 8.

La madre de la menor relató que la adolescente, hoy de 13 años, reunió valor para confesar lo ocurrido después de años de silencio motivado por el miedo. Tras conocerse la denuncia, la Policía inició las investigaciones y la Justicia dispuso peritajes especializados.

La niña prestó su declaración en Cámara Gesell, un procedimiento reservado para víctimas de violencia sexual infantil. Allí reveló que su padre la amenazaba de muerte si contaba lo sucedido.

“Mi hija me contó que él la amenazaba con matar a su hermana menor si hablaba”, dijo la madre a medios locales.

Según la denuncia, en el teléfono del acusado se habrían encontrado imágenes comprometedoras relacionadas con los abusos. La madre exige que se aceleren las investigaciones y que el cirujano sea sancionado con todo el peso de la ley.

La menor recibe asistencia psicológica, mientras el caso sigue bajo análisis judicial. La denuncia fue presentada en mayo, pero recién salió a la luz pública tras la declaración de la madre en medios de comunicación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD