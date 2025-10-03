“La amenazaba de muerte”: En Argentina, cirujano es acusado de abusar de su hija desde los 8 años

Un reconocido cirujano de La Plata, Argentina, fue denunciado por su esposa tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija durante cinco años, desde que la niña tenía 8.

La madre de la menor relató que la adolescente, hoy de 13 años, reunió valor para confesar lo ocurrido después de años de silencio motivado por el miedo. Tras conocerse la denuncia, la Policía inició las investigaciones y la Justicia dispuso peritajes especializados.

La niña prestó su declaración en Cámara Gesell, un procedimiento reservado para víctimas de violencia sexual infantil. Allí reveló que su padre la amenazaba de muerte si contaba lo sucedido.

“Mi hija me contó que él la amenazaba con matar a su hermana menor si hablaba”, dijo la madre a medios locales.

Según la denuncia, en el teléfono del acusado se habrían encontrado imágenes comprometedoras relacionadas con los abusos. La madre exige que se aceleren las investigaciones y que el cirujano sea sancionado con todo el peso de la ley.

La menor recibe asistencia psicológica, mientras el caso sigue bajo análisis judicial. La denuncia fue presentada en mayo, pero recién salió a la luz pública tras la declaración de la madre en medios de comunicación.

