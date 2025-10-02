Mujer de 55 años, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero después de que su hermano le entregara un cigarrillo y un encendedor.
02/10/2025 13:42

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional tras sufrir graves quemaduras mientras permanecía internada en terapia intensiva. El incidente ocurrió este sábado y ahora la Policía y la justicia investigan cómo un encendedor llegó hasta la paciente.
María Juan había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto en Quimilí y fue inicialmente atendida en el Hospital Zonal, antes de ser trasladada al Hospital Regional para continuar su recuperación en el área de Cirugía y Terapia Intensiva. Allí permanecía intubada y con asistencia mecánica.
Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la paciente ingresó al sector fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Minutos después, la camilla de María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado inmediato al Shock Room.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció el lunes por la noche. Tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, solicitando pericias, declaraciones de médicos y enfermeras, y el análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer las circunstancias del trágico hecho.
