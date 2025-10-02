TEMAS DE HOY:
Internacional

Trágedia en terapia: paciente arde en llamas tras encender un cigarrillo

Mujer de 55 años, falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero después de que su hermano le entregara un cigarrillo y un encendedor.

Ligia Portillo

02/10/2025 13:42

¡Por fumar un cigarrillo! Una mujer que estaba en terapia intensiva ardió en llamas y falleció.Foto: Gentileza El Esquiú
Argentina

Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional tras sufrir graves quemaduras mientras permanecía internada en terapia intensiva. El incidente ocurrió este sábado y ahora la Policía y la justicia investigan cómo un encendedor llegó hasta la paciente.

María Juan había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto en Quimilí y fue inicialmente atendida en el Hospital Zonal, antes de ser trasladada al Hospital Regional para continuar su recuperación en el área de Cirugía y Terapia Intensiva. Allí permanecía intubada y con asistencia mecánica.

Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la paciente ingresó al sector fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Minutos después, la camilla de María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado inmediato al Shock Room.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció el lunes por la noche. Tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, solicitando pericias, declaraciones de médicos y enfermeras, y el análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer las circunstancias del trágico hecho.

¡Por fumar un cigarrillo! Una mujer que estaba en terapia intensiva ardió en llamas y falleció.Foto: Gentileza El Liberal

