Una mujer de 55 años, identificada como María Juan, falleció en el Hospital Regional tras sufrir graves quemaduras mientras permanecía internada en terapia intensiva. El incidente ocurrió este sábado y ahora la Policía y la justicia investigan cómo un encendedor llegó hasta la paciente.

María Juan había sufrido un accidente de tránsito el 22 de agosto en Quimilí y fue inicialmente atendida en el Hospital Zonal, antes de ser trasladada al Hospital Regional para continuar su recuperación en el área de Cirugía y Terapia Intensiva. Allí permanecía intubada y con asistencia mecánica.

Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la paciente ingresó al sector fuera del horario permitido y le entregó un cigarrillo y un encendedor. Minutos después, la camilla de María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado inmediato al Shock Room.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció el lunes por la noche. Tres Unidades Fiscales intervienen en la causa, solicitando pericias, declaraciones de médicos y enfermeras, y el análisis de las imágenes de seguridad para esclarecer las circunstancias del trágico hecho.

¡Por fumar un cigarrillo! Una mujer que estaba en terapia intensiva ardió en llamas y falleció.Foto: Gentileza El Liberal

