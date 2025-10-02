Capturan a joven acusado de intentar raptar a una niña de 2 años en Quillacollo

Un presunto intento de rapto de una niña de dos años fue frustrado este miércoles 1 de octubre en Quillacollo, Cochabamba. El acusado es un joven de 18 años identificado como Kevin V.C., quien fue retenido por vecinos y entregado a la Policía.

Según testigos, el joven intentó subir a la menor a un minibús de transporte público mientras le tapaba la boca para impedir que grite. Una vecina que observó lo ocurrido alertó a los presentes, quienes lograron rescatar a la pequeña.

Los vecinos de la zona confirmaron que la niña vivía en el barrio y que el joven era un desconocido. Tras retenerlo, lo entregaron a efectivos policiales.

El acusado fue trasladado a celdas policiales. Su madre declaró que el joven padece de problemas mentales.

El caso se encuentra bajo investigación por parte del personal policial del Valle Bajo, que determinará las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

