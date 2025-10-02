TEMAS DE HOY:
Diputado Urquidi espera que la próxima Asamblea designe a los nuevos vocales del TSE

El legislador advierte que el MAS busca direccionar la convocatoria para continuar teniendo influencia sobre la designación de algunos vocales.

Hans Franco

02/10/2025 18:02

Foto: CC espera que nueva asamblea designe a los nuevos vocales del TSE
La Paz

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), diputado Enrique Urquidi, considera que la nueva Asamblea Legislativa debe ser la que lance la convocatoria para la elección y designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fenecen en su mandato en el mes de diciembre, por lo que pide devolver al Senado el proyecto de ley y no tratarlo en la Cámara de Diputados que lo agendó para la sesión de este jueves.

El legislador advierte que el MAS busca direccionar la convocatoria para continuar teniendo influencia sobre la designación de algunos vocales.

“Se debe hallar el camino para que sea la próxima Asamblea que pueda desarrollar todo el trabajo (…). Lo que quiere el MAS con su mayoría en esta asamblea es direccionar esta convocatoria y establecer las reglas del juego”, afirmó en conferencia de prensa.

Asimismo, descartó que se vaya ampliar el mandato de los actuales vocales, por ello debe haber compromiso de los nuevos legisladores para elegir rápidamente a los reemplazos.

