“Hay un retraso de hasta seis meses”: arroceros denuncian incumplimiento de pagos por parte de Emapa

Luego de que el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fuera acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, representantes del sector arrocero denunciaron que, a la fecha, la empresa estatal no cumplió con los pagos a los productores que entregaron su arroz para ser comercializado e incluso aseguran que, en algunos casos, se debe hasta 6 meses, por lo que piden continuar investigando las irregularidades.

“Los productores se vieron obligados a realizar medidas de presión y se llegaron a acuerdos que, en muchos casos, aún no se han cumplido (…) hay personas que están impagas a la fecha; estamos hablando prácticamente de unos 6 meses de atraso. El productor confió en Emapa, pero no les pagaron y esto les trajo serios problemas para su economía para volver a sembrar”, afirmó Ana Isabel Ortiz, exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca).

Ortiz indicó en Que No Me Pierda (QNMP) que Emapa optó por comprar arroz importado de dudosa procedencia que no pudo ser comercializado, arriesgando la salud de la población, en vez de acopiarlo de las cooperativas arroceras locales que tenían el producto en stock.

A nivel nacional, son unos 1.000 productores de arroz que entregaron el grano a Emapa, de los cuales el 70% lograron con dificultad recuperar su inversión.

