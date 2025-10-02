Fiscalía apela medidas sustitutivas otorgadas a Franklin Flores y pide su detención preventiva

El fiscal anticorrupción Johan Muñoz cuestionó la decisión del juez 11º de instrucción penal de La Paz, quien determinó otorgar medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva solicitada contra el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, y su coimputada, Daniela A.

“Evidentemente, esto ha generado un agravio ante el Ministerio Público, por ello también hemos apelado esa decisión”, afirmó Muñoz en conferencia de prensa.

El representante del Ministerio Público explicó que, según el Código Procesal Penal, el juez cautelar debe remitir los antecedentes a la sala penal en un plazo máximo de 24 horas. Con ello se deberá convocar a una nueva audiencia, en la que la Fiscalía insistirá en la revocatoria de la medida y la imposición de la detención preventiva.

“El juez cautelar tiene la obligación de remitir los antecedentes en el plazo de 24 horas para que podamos llevar una nueva audiencia y solicitar la revocatoria de esta medida”, precisó Muñoz.

La Fiscalía fundamentó su apelación en el riesgo de fuga y en la posible obstaculización del proceso por parte de los imputados, ya que la causa aún se encuentra en etapa de investigación.

El proceso contra Franklin Flores y Daniela A. se enmarca en presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la gestión de la empresa estatal Emapa. El Ministerio Público insistió en la necesidad de que ambos enfrenten el proceso bajo detención preventiva mientras avanzan los actos investigativos.

