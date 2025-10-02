Detención domiciliaria, fianza y arraigo para Franklin Flores, exgerente de Emapa

La justicia determinó este viernes en la madrugada, otorgar detención domiciliaria para Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

La disposición incluye el pago de una fianza económica de 50.000 bolivianos y presentarse cada 15 días, para realizar su marcado biométrico, además de arraigo, el exgerente no podrá salir del país.

El Ministerio Público había solicitado que Flores sea remitido a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva por el plazo de tres meses.

Imputación y antecedentes del caso

La Fiscalía presentó una imputación formal contra el exgerente por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. La acción fue impulsada por el Viceministerio de Transparencia Institucional y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Según la imputación formal emitida por el fiscal Johan Muñoz, la investigación arrojó varias irregularidades:

Excedente no Justificado: Flores, quien percibió ingresos legales acumulados por Bs 700.000, presentó un excedente no justificado de Bs 209.150 en sus cuentas.

Depósitos Irregulares: Se identificaron depósitos realizados por otros funcionarios de EMAPA a la cuenta personal del exgerente, lo que levantó sospechas sobre movimientos financieros irregulares.

Flores fue aprehendido el martes en el domicilio de un familiar, donde se encontró documentación adicional relevante para el caso. Durante su declaración informativa ante el Ministerio Público, el exgerente se acogió al derecho al silencio.

Además de Flores, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó la aprehensión de dos funcionarios adicionales de EMAPA, Marvel J. V. O. y Daniela A. D., debido a irregularidades económicas detectadas en sus cuentas bancarias.

Mira la programación en Red Uno Play