Delincuentes huyen en auto robado en Santa Cruz, chocan dos veces y terminan aprehendidos

Robaron un vehículo y en su intento de fuga protagonizaron un aparatoso accidente que derivó en su aprehensión. El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Nicanor Salvatierra y la avenida Melchor Pinto, donde los delincuentes impactaron contra dos motorizados al circular en contrarruta.

De acuerdo con el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, el robo se produjo cuando uno de los implicados encontró presuntamente una llave en la vía pública y descubrió que pertenecía a un vehículo estacionado frente a un inmueble. Con esa llave encendieron el motorizado y huyeron a gran velocidad, lo que desencadenó la doble colisión.

El principal implicado fue identificado como Omar G.S., de 35 años, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia con 0,31 gramos de alcohol en la sangre. La Policía confirmó que el sujeto tiene cinco antecedentes por robo de vehículos y accesorios. Tanto él como su acompañante se encuentran aprehendidos y a disposición del Ministerio Público.

Las víctimas del accidente relataron que los delincuentes conducían en completo estado de ebriedad. Uno de los afectados señaló que fue embestido de frente cuando circulaba por la avenida Melchor Pinto: “Venían de golpe, me dieron en el medio y luego rebotaron contra otro vehículo”.

Otro conductor, que estaba estacionado en la vía, también sufrió daños: “La movilidad estaba apagada y vino directo a chocar contra mi vehículo. Luego nos enteramos que el auto era robado”.

El propietario del jeep robado expresó su sorpresa al recibir la llamada de Tránsito: “Forzaron mi puerta, sacaron la llave y se llevaron la movilidad. Recién me avisaron que habían chocado”.

Los afectados formalizaron la denuncia y exigieron que los responsables cubran los daños materiales ocasionados.

Mira la programación en Red Uno Play