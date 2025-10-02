Ritual de abundancia en octubre: Este es el lugar donde debes colocar una hoja de laurel, según el Feng Shui

El laurel es mucho más que un ingrediente culinario; en el mundo esotérico y del Feng Shui, es una poderosa planta cargada de energía que promete atraer prosperidad, suerte y protección a tu hogar.

Octubre, como mes de transición energética, es el momento ideal para activar su poder. Si buscas un impulso de abundancia económica y espiritual, te mostramos cómo maximizar los beneficios de esta antigua hierba, según datos de TN.

El símbolo de triunfo y prosperidad

El uso de hierbas con fines espirituales es una práctica milenaria, y el laurel siempre ha destacado por su profundo simbolismo de triunfo y victoria. Quienes practican rituales de limpieza energética valoran su capacidad para alejar la negatividad y atraer vibraciones positivas, funcionando como un imán de la fortuna.

Para potenciar su efecto, el secreto está en la intención con la que se realiza el ritual y, por supuesto, en la ubicación estratégica de la hoja.

El secreto está en la intención con la que se realiza el ritual y, por supuesto, en la ubicación estratégica de la hoja.

5 puntos clave para la abundancia

Para transformar tu casa en un foco de prosperidad en octubre, coloca una hoja de laurel seca en uno o varios de estos lugares recomendados:

En la billetera: Es el amuleto de dinero más popular. Colocar una hoja en tu cartera o monedero se cree que atrae el flujo constante de riqueza. Cerca de la puerta de entrada: Funciona como un poderoso protector para tu hogar, impidiendo que las malas energías ingresen y asegurando que la prosperidad se quede. Bajo la almohada: Favorece el descanso y atrae sueños positivos, alineando tu subconsciente con la energía de la abundancia. En la cocina (en un frasco de vidrio): La cocina representa la nutrición y la abundancia alimentaria. Colocar el laurel aquí simboliza que nunca faltará el sustento en tu mesa. En tu altar o espacio de meditación: Si tienes un rincón personal, el laurel allí refuerza tu intención espiritual, potenciando la confianza en el ritual.

Recuerda: la clave no es solo dónde colocas el laurel, sino la claridad de tu intención y la confianza que depositas en el poder simbólico de la naturaleza. ¿Estás listo para darle la bienvenida a la abundancia este octubre?

Mira la programación en Red Uno Play