Christian Nodal se sincera sobre su salud mental: "La ansiedad es un privilegio"

Christian Nodal se volvió tendencia en redes sociales tras abrir su corazón en una entrevista reciente donde habló sobre su salud mental. El cantante reveló que desde hace más de dos años asiste a terapia para tratar la ansiedad, una condición con la que ha estado lidiando en silencio durante mucho tiempo.

Durante su participación en el programa Ventaneando, Nodal compartió que por años evitó conectar con sus emociones al enfocarse únicamente en el trabajo.

"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madr*. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida", agregó el cantante de 26 años.

Las declaraciones del intérprete de Botella tras botella provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron que una figura pública hablara con apertura sobre temas de salud mental y la importancia de acudir a terapia.

Sin embargo, otros criticaron el enfoque del cantante, acusándolo de utilizar la ansiedad como excusa para justificar algunas de las polémicas en las que se ha visto involucrado.

