Paulo Dybala y Oriana Sabatini anunciaron que serán padres con un tierno video

Con un video íntimo y emocionante, la pareja reveló que esperan su primer hijo. Colegas y fanáticos celebraron la noticia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/09/2025 21:45

A través de un video compartido en redes sociales, el futbolista Paulo Dybala y la cantante Oriana Sabatini confirmaron que están esperando su primer hijo.

La pareja, que está junta desde 2018 y contrajo matrimonio en 2024, expresó su felicidad con un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Primer posteo de nosotros tres".

En las imágenes se pueden ver distintos momentos del embarazo, desde el instante en que descubrieron la noticia hasta la primera ecografía.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones, especialmente de parte de los compañeros del futbolista en la Selección Argentina. 

Este anuncio se suma a una seguidilla de buenas noticias para los campeones del mundo. Hace poco más de un mes, Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero, también confirmaron que serán padres, mediante un video en redes sociales que incluyó la revelación del sexo del bebé.

