Cierre de Gobierno en EEUU: ¿qué significa y cuál puede ser su impacto?

Estados Unidos se encuentra al borde de un nuevo cierre del Gobierno, luego de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo sobre la financiación federal antes de la fecha límite: este martes por la noche.

Si no se aprueban nuevas leyes de gasto o una resolución temporal, numerosas agencias deberán suspender sus operaciones, afectando tanto a empleados públicos como a millones de ciudadanos.

Durante un cierre, los trabajadores federales se dividen en dos grupos: los “esenciales”, como agentes de seguridad y controladores aéreos, que deben seguir trabajando sin recibir salario temporalmente, y los “no esenciales”, quienes son enviados a casa sin paga.

En esta ocasión, la administración ha solicitado preparar despidos permanentes, lo que podría reducir la plantilla federal incluso después de reanudarse la financiación.

No todos los servicios se detienen. Las prestaciones de Seguridad Social, Medicare y los beneficios para veteranos continúan operando, aunque algunas tareas administrativas podrían sufrir retrasos. Los programas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC no se verán interrumpidos de inmediato, pero podrían verse comprometidos si el cierre se prolonga.

Los aeropuertos seguirán operando, ya que el personal de seguridad y control aéreo es considerado esencial. Sin embargo, podrían producirse demoras por ausencias laborales.

Más allá del impacto administrativo, el cierre podría tener importantes consecuencias económicas. El cierre de 2019 redujo el PIB en 8.000 millones de dólares, con una pérdida permanente de 3.000 millones. Si el estancamiento actual se prolonga, los efectos podrían ser aún más profundos, especialmente si se ejecutan los despidos anunciados.

