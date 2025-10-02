TEMAS DE HOY:
“En las buenas y en las malas”: pareja de malabaristas se viraliza al mostrar su amor mientras trabajan

El tierno video que se viralizó en redes generó un efecto positivo en muchos internautas, quienes aseguraron haber recuperado la fe en el amor y en la vida en pareja.

Naira Menacho

01/10/2025 20:07

Foto: RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Una pareja de malabaristas causó sensación en redes sociales al demostrar que no importa el trabajo que tengas, mientras exista apoyo mutuo, siempre se puede salir adelante.

El video, que rápidamente se volvió viral, alcanzó 94.6K reproducciones y más de 2.600 comentarios en pocas horas.

Los comentarios llenos de esperanza no se hicieron esperar:

“En las buenas y en las malas, hoy he recuperado mi fe en el amor”, “Diosito no te olvides de mí, yo también soy tu hija”, “Sigo esperando a alguien así”, “La plata no compra la felicidad”, son solo algunos de los comentarios que publicaron en las redes sociales tras ver el video.

 

 

