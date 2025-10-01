“Mi hija también es víctima”, asegura madre de estudiante acusada de agredir a su compañera

Luego de que se denunciara una agresión dentro de un colegio en la zona del Plan 3000, la madre de la estudiante acusada habló con el programa El Mañanero y aseguró que su hija también fue agredida.

La mujer contó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna citación formal, pero que están dispuestos a colaborar con las investigaciones. “Solo sabemos que hay una denuncia, pero no nos han llamado aún”, dijo.

La madre de la denunciada afirmó que su hija también fue víctima de agresiones verbales y físicas antes del hecho. “Ella también tiene mechones de cabello arrancados y moretones. No justifico lo que pasó, pero todo fue una reacción a lo que también vivió mi hija”, aseguró.

Negó que su hija haya golpeado con un celular, como se dijo en redes sociales, y pidió que se revisen las cámaras del colegio. “Ahí se va a ver lo que realmente pasó. No fue como lo están contando”, afirmó.

También señaló que la situación ha afectado seriamente a su hija, quien se encuentra suspendida del colegio. “Está muy mal emocionalmente. Le están dañando su imagen y su futuro. Ella está en la promo y esto le puede afectar”, comentó.

Finalmente, expresó su deseo de dialogar con la madre de la otra joven para llegar a un acuerdo y evitar que el problema siga creciendo. “Yo estoy dispuesta a dialogar. Esto les está haciendo daño a las dos”, concluyó.

