¿Estaba dormida? Diputada reacciona con demora a uso de la palabra en sesión de la ALP

Un curioso episodio se registró este miércoles en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuando la diputada Zulay Mamani (MAS) tardó alrededor de 15 segundos en reaccionar después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (MAS), le concediera el uso de la palabra.

El retraso generó sorpresa entre los legisladores, ya que la parlamentaria se mostró visiblemente desconcertada sobre el tema que se debatía en ese momento. El silencio, más prolongado de lo habitual, llamó la atención de la directiva y de los asistentes, quienes esperaban su intervención.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, durante una sesión que había sido convocada para las 09:00 a.m., en la que se debatían temas como declaraciones patrimoniales y la declaración de prioridad nacional a tramos carreteros, entre otros.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play