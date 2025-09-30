TEMAS DE HOY:
Política

Senadora Salame plantea que el TCP pueda sesionar con cuatro magistrados para evitar 'autoprorrogados'

La legisladora explicó que este proyecto ya había sido presentado en el mes de junio, pero no recibió atención en la comisión correspondiente, por lo que ahora solicitó que su tratamiento sea de manera directa en el pleno.

Hans Franco

30/09/2025 18:40

Foto: Senadora Salame plantea que TCP funcione con 4 magistrados
La Paz

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, planteó en la sesión del Senado que se trate por dispensación de trámite un proyecto de ley que permita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) funcionar con al menos cuatro de sus nueve magistrados.

El objetivo, según explicó, es que la próxima gestión legislativa no tenga que lidiar con autoridades autoprorrogadas en el TCP.

La legisladora recordó que este proyecto ya había sido presentado en junio, pero no recibió atención en comisión, por lo que ahora pidió su tratamiento directo en el pleno.

“Solicito el tratamiento directo del proyecto de ley que dispone que el Tribunal Constitucional pueda funcionar solo con cuatro miembros, de manera que no sean un problema para el nuevo gobierno”, afirmó en conferencia de prensa.

La propuesta surge en medio del debate sobre la legitimidad de los actuales magistrados, quienes se mantienen en funciones pese a la conclusión de su mandato, hecho que ha generado críticas de sectores políticos y sociales.

