Gobierno cancela deudas a centros de hemodiálisis y garantiza atención a pacientes renales del SUS

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, informó este martes que ya se cumplió con el pago del 100% de los adeudos a los centros de hemodiálisis del departamento de Santa Cruz por la atención a pacientes renales del Sistema Único de Salud (SUS), y que hasta este miércoles se cancelará el total de las obligaciones en el resto del país.

El asesor de Despacho del Ministerio de Salud, Javier Moreno, explicó que no existe motivo alguno para medidas de presión ni acciones judiciales, puesto que los recursos ya fueron desembolsados.

“Se ha procedido al pago del cien por ciento a los establecimientos que se les adeudaba en el departamento de Santa Cruz, por lo cual no habría ningún motivo para que haya acciones de hecho, para utilizar a pacientes renales que son un sector altamente vulnerable y que, lamentablemente, por temas políticos han sido expuestos a una vigilia a la intemperie los últimos doce días, mucho menos habría justificación a una acción legal”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, el director Jurídico del Ministerio de Salud, Max Salazar, cuestionó la actuación del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz, que notificó a la ministra María Renée Castro al mediodía del martes para una audiencia fijada apenas dos horas después, en el marco de una acción de libertad presentada por supuesta falta de pago. Se solicitó presentar el informe de forma virtual, pero hasta las 15:00 no se contaba con la habilitación solicitada.

El Ministerio de Salud reiteró que la atención a pacientes renales se desarrolla con total normalidad en todos los centros de hemodiálisis, públicos y privados, y garantizó las medidas necesarias para la continuidad de las terapias.

Las autoridades de salud descartaron la existencia de pacientes renales en terapia intensiva en la ciudad de Santa Cruz, como denunciaron dirigentes cívicos, asegurando que esas versiones carecen de fundamento.

