ANH refuerza control de calidad de combustibles: ¿dónde denunciar irregularidades?

Ante denuncias por supuesta mala calidad de carburantes, la ANH realiza controles con laboratorios móviles y sancionará irregularidades.
30/09/2025 18:24
Escuchar esta nota
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció el refuerzo de los controles de calidad de combustibles en estaciones de servicio y plantas de almacenaje en todo el país.
La medida se produce tras denuncias de transportistas y conductores, quienes aseguran que sus vehículos resultaron afectados por carburantes en mal estado.
De acuerdo con la ANH, una eventual alteración de combustibles podría generar multas de hasta 40.000 UFVs (equivalentes a Bs 115.795,2).
Los controles se realizarán mediante laboratorios móviles y muestreos programados, además de operativos conjuntos con dirigentes del transporte para dar transparencia al proceso.
Líneas de denuncia habilitadas
Para atender reclamos, la ANH puso a disposición varios canales de contacto:
Línea gratuita: 810-6006
WhatsApp: 720-72300
Odeco: oficinas de defensa del consumidor
Fuente: ABI.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00