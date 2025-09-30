TEMAS DE HOY:
Economía

ANH refuerza control de calidad de combustibles: ¿dónde denunciar irregularidades?

Ante denuncias por supuesta mala calidad de carburantes, la ANH realiza controles con laboratorios móviles y sancionará irregularidades.

Naira Menacho

30/09/2025 18:24

Foto: RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció el refuerzo de los controles de calidad de combustibles en estaciones de servicio y plantas de almacenaje en todo el país.

La medida se produce tras denuncias de transportistas y conductores, quienes aseguran que sus vehículos resultaron afectados por carburantes en mal estado.

De acuerdo con la ANH, una eventual alteración de combustibles podría generar multas de hasta 40.000 UFVs (equivalentes a Bs 115.795,2).

Los controles se realizarán mediante laboratorios móviles y muestreos programados, además de operativos conjuntos con dirigentes del transporte para dar transparencia al proceso.

Líneas de denuncia habilitadas

Para atender reclamos, la ANH puso a disposición varios canales de contacto:

  • Línea gratuita: 810-6006

  • WhatsApp: 720-72300

  • Odeco: oficinas de defensa del consumidor

Fuente: ABI.

