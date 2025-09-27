Rueda de Negocios de Cainco generó $us 99,4 millones en intenciones comerciales

La Rueda de Negocios Internacional Bolivia 2025 concluyó con resultados altamente positivos, registrando $us 99,4 millones en intenciones de negocio tras tres jornadas intensas de intercambio comercial.

El evento, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), reunió a empresarios nacionales e internacionales entre el 25 y 27 de septiembre.

Durante los tres días, se llevaron a cabo 8.020 reuniones empresariales en los salones de Cainco, que sirvieron como punto de encuentro para más de 600 empresas provenientes de 16 países. La diversidad de sectores participantes posicionaron nuevamente a este evento como uno de los más importantes en el calendario empresarial de la región.

El desarrollo de la rueda mostró una tendencia creciente en las intenciones comerciales. Solo en la primera jornada se alcanzaron compromisos por $us 46,2 millones, mientras que el segundo día la cifra se elevó a $us 77 millones, reflejando el interés y la confianza entre los actores económicos que participaron del encuentro.

Uno de los aspectos más destacados fue la diversidad de propuestas innovadoras presentadas por las empresas. Un ejemplo de ello fue la participación de Soluciones Auditivas Bolivia, que introdujo un servicio enfocado en la detección temprana de pérdida auditiva.

A lo largo de sus 34 ediciones, la Rueda de Negocios de Cainco se ha consolidado como un puente clave entre el empresariado boliviano y sus pares internacionales. El evento no solo promueve el intercambio comercial, sino también fortalece las relaciones estratégicas, impulsa nuevas alianzas y genera oportunidades para las pequeñas, medianas y grandes empresas.

