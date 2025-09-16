Impactante "antes y después": Las fotos de la mujer con los pómulos más grandes del mundo sorprenden en internet

Anastasia Pokreshchuk, la modelo e influencer ucraniana famosa por sus pómulos y labios extremadamente definidos, volvió a ser tendencia. Las redes sociales se revolucionaron después de que salieran a la luz fotos de su adolescencia, mostrando una apariencia natural muy diferente a la que tiene hoy.

La mujer, que ha pasado 10 años sometiéndose a procedimientos estéticos para conseguir su distintivo aspecto, ha dejado a muchos sin palabras con una foto de ella a los 16 años. En la imagen, Anastasia luce una cara fresca, con el cabello rizado, una sonrisa natural y sin el maquillaje ni las inyecciones que caracterizan su imagen actual. El contraste es tan drástico que muchos de sus seguidores afirmaron que no la reconocerían.

Un rostro que genera debate

A lo largo de los años, Anastasia ha acumulado una gran base de seguidores en redes sociales, pero también ha recibido duras críticas por sus decisiones estéticas. A pesar de los comentarios negativos, la modelo siempre ha defendido su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. "No me importa lo que digan los demás porque esta es mi cara y es a mí a quien le tiene que gustar, no a ustedes", respondió una vez a un detractor.

Además de sus icónicos pómulos, la transformación de Anastasia incluye implantes de pecho, carillas dentales, cejas tatuadas y bótox en la frente. En varias ocasiones, ha confesado su amor por su nueva imagen, explicando que se sentía como un "ratón gris" antes de las cirugías. Y aunque un doctor la advirtió sobre los peligros de las inyecciones, ella aseguró que continuará con sus procedimientos, publica The Sun.

