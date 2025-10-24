TEMAS DE HOY:
Adolescente muerta Menor hallada muerta profesora desaparecida

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Salud

¿Cómo identificar la depresión en adolescentes? Esto dicen los expertos

Los especialistas destacan que reconocer estas señales a tiempo puede ser clave para proteger la salud mental de los adolescentes y brindarles apoyo antes de que los problemas se agraven.

Silvia Sanchez

24/10/2025 12:42

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Detectar los primeros signos de depresión en adolescentes puede ser todo un desafío para los padres. Los jóvenes atraviesan constantes cambios físicos, emocionales y sociales, y es normal que experimenten altibajos en su estado de ánimo. Sin embargo, cuando los cambios se prolongan y afectan la vida cotidiana, puede ser una señal de alerta que no debe ignorarse.

Los especialistas de Cleveland Clinic destacan que reconocer estas señales a tiempo puede ser clave para proteger la salud mental de los adolescentes y brindarles apoyo antes de que los problemas se agraven.

Diez señales de depresión en adolescentes

Las expertas Susan Albers, psicóloga, y Veronica Issac, pediatra, identifican los siguientes indicios:

  1. Cambios emocionales
    Episodios de tristeza, irritabilidad o ansiedad intensos, persistentes y sin relación aparente con hechos concretos pueden indicar un problema mayor.

  2. Alteraciones conductuales
    Lentitud en el pensamiento, el habla o el movimiento, dificultades para expresar emociones, problemas de concentración o memoria, falta de autocontrol o conductas agresivas. La intervención profesional puede ser necesaria para proteger al joven y su entorno.

  3. Cambios en sueño o apetito
    Variaciones notables en el sueño, la alimentación o el peso pueden estar vinculadas a la depresión, aunque siempre es recomendable descartar causas físicas primero.

  4. Quejas físicas
    Dolores de cabeza, molestias articulares, problemas estomacales o alteraciones menstruales pueden reflejar un malestar emocional.

  5. Dificultades en diversas áreas
    Impacto negativo en el rendimiento escolar, actividades extracurriculares o relaciones sociales puede ser una señal de alerta.

  6. Problemas de confianza o autoestima
    La baja autoconfianza y la sensación de poca valía personal pueden llevar al aislamiento y al abandono de actividades antes gratificantes.

  7. Diálogo interno negativo
    Pensamientos autocríticos, culpas o menosprecios recurrentes requieren atención. Como advierte la Dra. Issac: “Si estos patrones se repiten con frecuencia, pueden empeorar la depresión y la ansiedad”.

  8. Consumo de sustancias
    Existe una relación bidireccional entre depresión y consumo de drogas o alcohol. La presencia de cualquiera de estas situaciones requiere apoyo profesional.

  9. Conductas autolesivas
    Cortes, quemaduras, arrancarse el pelo o pellizcarse son señales de alarma que deben ser evaluadas de inmediato por un pediatra.

  10. Menciones explícitas al suicidio
    Expresiones de pensamientos suicidas demandan atención médica inmediata. Los profesionales pueden elaborar un plan de seguridad y facilitar el acceso a recursos de emergencia.

Qué hacer:

- No esperar. Consultar con un pediatra o médico de confianza.

- Escuchar al adolescente y ofrecer apoyo emocional.

- Buscar ayuda profesional si hay riesgo inmediato.

Con la atención adecuada, la depresión puede tratarse y el adolescente recuperar su bienestar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD