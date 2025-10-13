Tarija: Sedes confirma primer caso de sarampión y activa bloqueo epidemiológico

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó el primer caso de sarampión en una niña de 8 años del municipio de Cercado, por lo que se activó un bloqueo epidemiológico y se reforzaron las acciones para ampliar la cobertura de vacunación.

“La niña está estable, bajo seguimiento epidemiológico y clínico, y fuera de peligro”, informó el director del Sedes, Nils Cazón.

Tras la confirmación del caso, se dispuso la movilización inmediata de brigadas de salud en los barrios cercanos al domicilio de la menor y en la unidad educativa donde estudia.

Durante el fin de semana, las brigadas realizaron un barrido casa por casa en los barrios Aeropuerto, San Jorge I, San Jorge II, Morros Blancos, Torrecillas, Bolívar y zonas aledañas, verificando la situación vacunal de la población y aplicando dosis de refuerzo a personas de 1 a 49 años que lo requerían.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de salud y completar el esquema de vacunación contra el sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse con inmunización oportuna.

Con información de ABI

