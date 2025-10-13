Benita Parra logra un brillante segundo lugar en la media maratón de La Ceja, Colombia

La fondista boliviana Benita Parra Sánchez consiguió un destacado segundo lugar en la Media Maratón Internacional de La Ceja, celebrada este fin de semana en Colombia. Parra registró un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 52 segundos, quedando apenas detrás de la ecuatoriana María Balvina Pastuña Alvarado, quien se adjudicó la victoria con 1 hora, 14 minutos y 30 segundos.

Durante gran parte de la competencia, Parra se mantuvo en el grupo de punta y, según mostraron las imágenes de la transmisión oficial, incluso lideró la carrera en varios tramos. Su desempeño fue una muestra de entrega, constancia y coraje, enfrentándose a rivales de alto prestigio en el circuito sudamericano.

Desde sus redes sociales la boliviana expresó gratitud tras el logro obtenido:

"Muchas gracias a todos por ser parte de este logro. Los quiero mucho".

El segundo puesto de Benita Parra consolida su proyección como una de las principales representantes del atletismo boliviano en pruebas de fondo y medio fondo, dejando en alto el nombre del país en territorio colombiano.

