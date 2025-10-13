“Hemos sido burlados por YPFB y la ANH”: micreros convocan ampliado departamental por falta de diésel

Daza calificó de “irresponsables” las declaraciones del presidente de la estatal petrolera y pidió una solución inmediata a la crisis del combustible, que, aseguró, afecta no solo a Santa Cruz sino a todo el país.
13/10/2025
La falta de combustible ha reducido drásticamente la circulación del transporte público en la capital cruceña. Según el ejecutivo del transporte federado de Santa Cruz, Bismark Daza, apenas un 60% de los micros está operativo, mientras que el resto permanece varado en largas filas en los surtidores a la espera de diésel.
“Estamos trabajando en un 30 o 40%, si fuera así, creo que es menos todavía. Hay cientos de micros haciendo cola porque no hay combustible. Hemos sido burlados por YPFB y la ANH, no nos han dado informe ni soluciones, solo dicen que no hay”, denunció Daza.
El dirigente afirmó que algunos conductores permanecen dos o tres días en los surtidores sin lograr abastecerse, debido a la ausencia total de diésel desde el viernes pasado. “Esto está mal, ¿cómo es posible que las autoridades, a puertas de las elecciones, generen esta situación? Parece que quieren conflictuar al transporte”, cuestionó.
Ante la falta de respuestas, el dirigente adelantó que el sector convocará a un ampliado departamental en las próximas horas para definir medidas de presión. “Lamentablemente, esto nos lleva a tomar cartas en el asunto. Vamos a llamar a un ampliado y tomar medidas de hecho”, advirtió.
