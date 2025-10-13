Video: ¡Alerta! Denuncian la venta de aceite falso en El Alto

En el distrito 12 de la ciudad de El Alto, una mujer adquirió aceite para comercializarlo, pero comprobó que era falso. Aunque el producto estaba sellado, se desconoce qué elemento contenía en lugar de aceite real.

Al probarlo y verterlo en un sartén, en lugar de dorar la carne, este se evaporó y dejó salir una sustancia blanquecina.

La denunciante relató a Red Uno que el pasado miércoles unos comerciantes llegaron a la zona ofreciendo aceite. Aprovechando el precio reducido, la mujer compró ocho bidones para revenderlos a sus familiares.

“Yo compré ocho bidones de aceite y los ofrecí a mis familiares porque es un producto sellado. Vinieron a ofrecerlo y confié en ellos, por eso compré las ocho botellas”, afirmó la mujer.

Según su testimonio, cada botella le fue ofrecida inicialmente a 90 bolivianos, pero al comprar en mayor cantidad, le vendieron a 80 bolivianos por unidad.

Afirmó que los jóvenes que habrían comercializado el producto llegaron en un minibús blanco, uno como conductor y el otro como vendedor. La denunciante pide a las autoridades investigar el hecho para evitar que más personas sean engañadas con productos falsificados.

