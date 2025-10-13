Santa Cruz vibró con "Latidos del Oriente": La Orquesta Filarmónica cautivó a 800 espectadores

El pasado fin de semana, la ciudad de Santa Cruz se rindió ante el espectáculo musical "Latidos del Oriente", una fastuosa propuesta de la Orquesta Filarmónica que llenó el teatro y superó las expectativas de los asistentes.

Tras haber adelantado detalles la semana pasada en el programa "El Mañanero", la esperada presentación se materializó en un evento que congregó a más de 800 personas, quienes fueron testigos de una "noche mágica", según reportes. La Orquesta Filarmónica se lució con un despliegue masivo de talento, reuniendo en el escenario a más de 100 músicos.

El director de la Orquesta catalogó el evento como "un éxito total". En declaraciones, detalló el entusiasmo del público: "Tenemos un teatro de 800 butacas totalmente lleno y lo más emocionante es cómo el público cruceño se ha conectado con esta temporada que es 'Latidos del Oriente'".

El espectáculo fue concebido como un profundo recorrido sonoro por la historia regional. "Se ha hecho un viaje prácticamente por 200 años de historia sonora del oriente boliviano, sus ritmos, colores y esas melodías que hacen latir al corazón de todos los que nos identificamos y amamos esta hermosa tierra oriental", explicó el director.

La magnitud del show se reflejó en el número de participantes. Si bien la Orquesta cuenta con 150 músicos fijos, en esta ocasión se sumaron 20 invitados especiales, elevando la cifra total a 170 talentosos músicos. El público disfrutó así de un conjunto de solistas e instrumentistas que hicieron de "Latidos del Oriente" una experiencia "imperdible".

