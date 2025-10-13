Óscar Hassenteufel denuncia maniobra “maquiavélica” para evitar la segunda vuelta y prorrogar mandatos

En un mensaje cargado de firmeza institucional, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, inauguró este domingo el debate presidencial denunciando lo que calificó como una maniobra “maquiavélica” y cínica desde la Asamblea Legislativa para responsabilizar al Órgano Electoral de una crisis que dijo es producto de su propia inacción.

“Este proyecto totalmente absurdo no tiene otro propósito que evitar la segunda vuelta electoral y prorrogar el mandato de las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Lo más llamativo es el pretexto que se utiliza para justificar semejante aberración”, advirtió Hassenteufel ante la mirada de los candidatos y el país.

El titular del TSE explicó que el proyectista de esta propuesta “no se enteró que la elección tiene dos fases y que la primera está a cargo de la Asamblea Legislativa”, recordando que el proceso de elección judicial no se completó debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la convocatoria de la Asamblea.

“La Asamblea tuvo desde noviembre de 2024 la oportunidad de completar la elección judicial, pero no tuvo la intención de hacerlo hasta la fecha”, enfatizó.

Sin embargo, lo más duro de su mensaje llegó cuando apuntó directamente contra los promotores del cuestionado proyecto:

“Ahora, maquiavélicamente, uno de sus integrantes pretende responsabilizar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de algo que es su propia responsabilidad. No puede concebirse un cinismo mayor”, sentenció Hassenteufel, calificando la maniobra como una estrategia calculada para confundir a la población y deslegitimar al TSE.

Finalmente, al declarar inaugurado el debate presidencial, el presidente del TSE hizo un llamado a los candidatos a elevar el nivel del diálogo político:

“Eviten la guerra sucia y los ataques personales. El país necesita escuchar propuestas concretas para salir de la crisis”, exhortó.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play