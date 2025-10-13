Rodrigo Paz arribó al debate presidencial junto a Edmand Lara

Pasadas las 20:00 horas, el candidato presidencial Rodrigo Paz, acompañado por su compañero de fórmula Edmand Lara, arribó al Hotel Real Plaza, en la zona de la avenida Capitán Ravelo, donde se desarrollará el esperado debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La llegada del binomio fue recibida por un grupo de simpatizantes y militantes del Partido Demócrata Cristiano, que expresaron su apoyo en la antesala del encuentro clave previo al balotaje del domingo 19 de octubre.

Rodrigo Paz y Edmand Lara ingresaron en caravana, a bordo de vehículos escoltados por sus seguidores. Se espera que en el debate, programado para las 21:00 horas, el candidato presente sus propuestas frente a Jorge “Tuto” Quiroga, candidato por la alianza Libre.

El evento forma parte del cronograma oficial del proceso electoral y será transmitido por la señal de la Red Uno y sus plataformas digitales. Se trata de una oportunidad decisiva para que los votantes conozcan las propuestas y contrasten los perfiles de quienes aspiran a la presidencia del país.

