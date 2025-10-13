TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz arribó al debate presidencial junto a Edmand Lara

Rodrigo Paz llegó entre aplausos y rodeado de seguidores al hotel donde se enfrentará a Jorge Tuto Quiroga en el debate presidencial de esta noche.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 20:30

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Pasadas las 20:00 horas, el candidato presidencial Rodrigo Paz, acompañado por su compañero de fórmula Edmand Lara, arribó al Hotel Real Plaza, en la zona de la avenida Capitán Ravelo, donde se desarrollará el esperado debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La llegada del binomio fue recibida por un grupo de simpatizantes y militantes del Partido Demócrata Cristiano, que expresaron su apoyo en la antesala del encuentro clave previo al balotaje del domingo 19 de octubre.

Rodrigo Paz y Edmand Lara ingresaron en caravana, a bordo de vehículos escoltados por sus seguidores. Se espera que en el debate, programado para las 21:00 horas, el candidato presente sus propuestas frente a Jorge “Tuto” Quiroga, candidato por la alianza Libre.

El evento forma parte del cronograma oficial del proceso electoral y será transmitido por la señal de la Red Uno y sus plataformas digitales. Se trata de una oportunidad decisiva para que los votantes conozcan las propuestas y contrasten los perfiles de quienes aspiran a la presidencia del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD