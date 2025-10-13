Así llegó Jorge Tuto Quiroga al debate presidencial en La Paz

Minutos después del arribo de Rodrigo Paz, el candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, llegó al Hotel Real Plaza para participar en el esperado debate presidencial rumbo al balotaje del próximo domingo 19 de octubre.

Quiroga ingresó en un vehículo blanco, acompañado por legisladores electos y miembros de su equipo político.

Su arribo se marcó en medio de un clima tenso por la presencia de simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano, que manifestaron cierto malestar al momento de la entrada del candidato opositor.

Su compañero de fórmula, J.P. Velasco, ingresó en el mismo vehículo y con esto se confirma su presencia en el evento.

Con la llegada de ambos candidatos —Rodrigo Paz por el Partido Demócrata Cristiano y Jorge Quiroga por Alianza Libre— el escenario queda listo para el debate presidencial oficial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral, programado para las 21:00 horas.

El debate será transmitido por la señal de Red Uno y sus plataformas digitales. El evento representa una instancia clave para que la ciudadanía evalúe las propuestas de los candidatos antes de definir su voto en la segunda vuelta electoral.

