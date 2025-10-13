TEMAS DE HOY:
Economía

La Planta Siderúrgica del Mutún iniciará producción comercial de acero esta semana

El complejo siderúrgico del Mutún está conformado por siete plantas, de las cuales seis fueron inauguradas en febrero de este año. La DRI (reducción directa de hierro) es la última en entrar en funcionamiento. 

Hans Franco

13/10/2025 10:52

Foto: Planta siderúrgica del Mutún inicia producción comercial esta semana
La Paz

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, informó que la Planta DRI (reducción directa de hierro), considerada el 'corazón' del complejo siderúrgico, culminará sus pruebas este miércoles y comenzará a operar de manera comercial desde el jueves o viernes de esta semana, marcando así el inicio de la producción nacional de acero.

“Estamos haciendo ya las últimas pruebas; hasta el día miércoles terminamos todas las pruebas y con eso todo el complejo ya estaría listo para empezar a producir el producto final, que son las barras corrugadas y el alambrón. Ese es el producto final y para nosotros es un orgullo tener esta planta, que es el corazón de todo el complejo”, señaló Alvarado en conferencia de prensa.

El complejo siderúrgico del Mutún está conformado por siete plantas, de las cuales seis fueron inauguradas en febrero de este año por el presidente Luis Arce. La planta DRI (reducción directa de hierro) es la última en entrar en funcionamiento y es clave para transformar el mineral de hierro en acero.

Alvarado anticipó que se espera la visita del presidente Luis Arce para realizar la entrega oficial de la ESM “ya produciendo” barras corrugadas para la construcción y alambrón, materia prima esencial para la fabricación de productos como tornillos, tuercas, volantes y clavos.

El titular de la ESM destacó que, pese a las críticas por la demora, el proceso de pruebas y ajustes que en otros países puede extenderse entre uno y dos años se completó en solo ocho meses, lo que calificó como un récord técnico.

La producción anual estimada del complejo alcanzará las 200.000 toneladas de acero, cifra que permitirá sustituir el 50% de las importaciones actuales del país, que rondan las 400.000 toneladas.

Mire el video: 

 

