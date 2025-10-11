Falta de diésel frena el transporte y golpea al sector productivo

La escasez de diésel sigue generando preocupación en Santa Cruz. Desde la Terminal Bimodal, el transporte interdepartamental e interprovincial reporta salidas irregulares, ya que la mayoría de los buses deben hacer filas durante días para cargar combustible.

Los micros del servicio público también se ven afectados: solo el 60% estaría operando, mientras que el 40% permanece paralizado en surtidores de la ciudad.

La falta de carburante impacta directamente en la distribución de alimentos provenientes de los Valles Cruceños, provocando que verduras y frutas lleguen con retraso o en menor cantidad a los mercados.

Desde la Federación de Productores de Leche (Fedeple), informaron que los ganaderos se ven obligados a comprar diésel a revendedores, lo que incrementa los costos de producción y genera grandes pérdidas. Los avicultores atraviesan una situación similar.

Finalmente, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Óscar Mario Justiniano, advirtió que la crisis de carburantes pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

