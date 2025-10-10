“Nos tienen en zozobra”: Transporte Pesado alista demanda penal por daños y perjuicios al sector

Dirigentes del transporte denuncian perjuicios económicos por la escasez de diésel y anuncian demanda por incumplimiento de deberes.
09/10/2025 21:32

El dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, anunció este jueves que el sector interpondrá una demanda penal por daños y perjuicios e incumplimiento de deberes contra funcionarios de Gobierno involucrados en la administración de la estatal petrolera.
“La situación es caótica para la ciudadanía y para todo el bloque del sector transporte: pesado, turístico, mototaxistas y radiotaxis”, declaró Cruz, quien cuestionó la gestión en torno al abastecimiento de combustibles.
Según el dirigente, el documento legal será entregado en las próximas horas y tendrá como base un informe técnico elaborado por el economista Jaime Dunn, en coordinación con una fundación, que estima en más de $us 300 millones anuales el perjuicio al sector por problemas en el suministro de carburantes.
“No puede ser posible que nos tengan en zozobra y que ellos puedan escapar alegremente sin dar la cara”, expresó Cruz.
Cruz lamentó que choferes del sector pasen varios días en filas en los surtidores, y aseguró que esta situación impacta no solo al transporte, sino también a la población y la economía en general.
