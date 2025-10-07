TEMAS DE HOY:
Economía

El precio del oro llega 4.000 dólares la onza por primera vez en la historia

La cotización ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los 3.970,08 dólares.

EFE

07/10/2025 16:18

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo en los 3.977,44 dólares, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ha registrado a las 2.32 horas ese nuevo máximo histórico.

De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los 3.970,08 dólares.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, mientras que, en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar "una plataforma de acción" que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

En el año, el oro se revaloriza el 49 %, aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico. EFE

