Este martes se registraron largas filas en surtidores de todo el país, luego de que dos anuncios clave generaran incertidumbre en la población sobre el abastecimiento de combustibles.

El primero fue una advertencia del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien afirmó que la estatal no podrá garantizar el suministro de carburantes si el Ministerio de Economía no desembolsa recursos para las compras necesarias.

El segundo fue la confirmación de la Resolución Administrativa 0632/2025 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que fija nuevos precios para los combustibles premium, con los siguientes valores:

Gasolina Premium + : Bs 7,22/litro

Gasolina Ultra Premium 100 : Bs 7,98/litro

Diésel ULS y ULS+: Bs 8,78/litro

Subvencionados mantienen precio

A pesar del contexto, muchos conductores aseguraron que seguirán esperando por combustibles subvencionados, que mantienen su precio:

Gasolina especial : Bs 3,74/litro

: Bs 3,74/litro Diésel oíl: Bs 3,72/litro

“Lo poco que uno gana no alcanza para gasolina de lujo, seguimos haciendo fila”, dijo uno de los usuarios en la ciudad de La Paz.

