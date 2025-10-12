TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

32ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

CANEB: alza del dólar cripto impactó en inflación y precios de importados

El gerente de CANEB, Marcelo Olguín, explicó que la fuerte demanda pública en el mercado cripto elevó el dólar paralelo, afectando la inflación y manteniendo altos los precios de productos importados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/10/2025 16:24

Marcelo Olguín, gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB)
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocas semanas de las elecciones nacionales, la población se pregunta si la subida del dólar tiene relación con el contexto político. Marcelo Olguín, gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), explicó que el aumento del tipo de cambio paralelo, especialmente del dólar cripto, tiene un fuerte componente relacionado con operaciones del sector público en el mercado.

“Hay una incidencia muy fuerte de entidades públicas que realizan compras en el mercado cripto, generando un aumento en el tipo de cambio paralelo sin mucho control ni techo, que ya superó los 20 bolivianos por unidad de dólar cripto”, señaló Olguín.

El gerente advirtió que esta situación ha derivado en meses más inflacionarios para la economía boliviana y que, lamentablemente, esta tendencia persistirá durante los próximos meses.

“No veremos una reducción rápida en los precios, especialmente en productos importados, ya que las empresas que hacen grandes importaciones han tenido que afrontar costos muy altos para renovar sus stocks”.

Sin embargo, Olguín señaló que es probable que en meses futuros comiencen a llegar productos importados con precios más bajos, aunque por ahora los consumidores deben prepararse para mantener o incluso enfrentar alzas en los costos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD