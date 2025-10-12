Asambleístas exigen ejecutar orden de aprehensión contra el presidente de YPFB

La orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, ha generado una ola de reacciones en la política.

Legisladores de distintas bancadas exigen a las autoridades que se haga cumplir la disposición judicial tras conocerse que Dorgathen estaría involucrado en una presunta operación irregular de exportación de gas, realizada sin autorización oficial.

El diputado opositor Alejandro Reyes fue enfático al señalar que el presidente de la estatal debe presentarse ante la justicia.

“Armin Dorgathen debe ser aprehendido y enviado a un penal de máxima seguridad. No puede haber privilegios para quienes manejan recursos del Estado y están bajo sospecha de actos ilegales”, manifestó.

Por su parte, el diputado oficialista del MAS, Zacarías Laura, aseguró que ni su partido ni el Gobierno están encubriendo a nadie.

“Nosotros no estamos para defender o poner las manos al fuego por nadie. Si existe una acusación formal, Dorgathen debe someterse al debido proceso, como cualquier ciudadano”, declaró, marcando distancia de cualquier intento de protección política.

La orden de aprehensión fue emitida el pasado jueves y ya está en conocimiento de la Policía. Sin embargo, hasta el momento no ha sido ejecutada.

