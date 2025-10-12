Cisterneros denuncian suspensión de carga de combustible por falta de pago de YPFB

René Calderón, ejecutivo de la Federación de Choferes Cisterneros Asalariados, denunció este sábado que la carga de combustible proveniente de Chile, Perú y Paraguay ha sido suspendida debido a retrasos en los pagos que debe realizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“El combustible no está saliendo porque no hay plata para pagar”, afirmó Calderón.

Según explicó, cisternas bolivianas se encuentran detenidas en las fronteras, particularmente en el puerto de Arica, a la espera de una solución. “En Perú están listas las cisternas para avanzar, pero mientras no pague el Gobierno, no van a poder salir”, señaló.

De acuerdo con el dirigente, actualmente unas 450 cisternas permanecen paradas en Arica, distribuidas en al menos tres garajes.

“Están llenos de cisternas porque sabíamos que iba a empezar la carga, pero por falta de pago, no se está realizando”, dijo. También expresó su preocupación por las condiciones del transporte y los plazos establecidos en el extranjero: “Una vez que entras allá, solo tenemos 30 días, y muchos camiones han salido sin cargar”.

El sector transportista exige una pronta respuesta de las autoridades, advirtiendo que el retraso en la distribución de combustible puede derivar en un desabastecimiento a nivel nacional.

