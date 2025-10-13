Red Uno recibe reconocimiento por su apoyo a la difusión cultural en el Festival de la Orquídea

En el marco del XXV Festival de la Orquídea, realizado en Concepción, se entregaron reconocimientos a viveros, artistas y personalidades que impulsan la conservación ambiental, el arte y el turismo en la región chiquitana. Entre los galardonados destacó Red Uno de Bolivia, que recibió un reconocimiento especial por su constante labor en la difusión de actividades culturales.

El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), destacó el compromiso del medio televisivo con la promoción del turismo y las tradiciones locales.

“Gracias a Red Uno, porque sin la comunicación adecuada no sería posible realizar este tipo de eventos. Este reconocimiento es una muestra del trabajo conjunto para fortalecer el turismo cultural desde Concepción”, expresó Rubens Barbery, presidente del CEPAD, al entregar la distinción.

El galardón fue recibido en nombre de la Red Naranja por Magalí Benquique y Juan Pablo Vaca Díez, quienes agradecieron el gesto y reafirmaron el compromiso de Red Uno con la promoción de la riqueza cultural boliviana.

Durante el festival, además, se premió a viveros que cultivan la orquídea —flor símbolo de la región— y se rindió homenaje a artistas, músicos y actores que, con su talento, promueven la preservación del bosque seco chiquitano y el patrimonio de las M