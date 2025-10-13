“El agro está en terapia intensiva”: CAO convocará al presidente electo por crisis de combustibles

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lanzó este lunes un llamado de emergencia ante la agudización de la crisis por la escasez de combustibles, especialmente diésel, que —según la entidad— amenaza con paralizar la producción agropecuaria, destruir empleos y poner en riesgo la soberanía alimentaria del país.

“El agro está en terapia intensiva”, advirtió el presidente de la CAO, Klaus Frerking, durante el pronunciamiento público. “Durante meses hicimos lo imposible por mantener viva la producción, los motores encendidos, las cosechas a tiempo y los alimentos en las mesas bolivianas. Pero hoy estamos a un paso de cruzar un punto sin retorno. Sin combustible no hay siembra, no hay cosecha, no hay transporte, no hay país”, enfatizó.

A su turno, el primer vicepresidente de la institución, Yamil Nacif, apeló a la sensibilidad nacional. “El diésel y la gasolina no son solo combustibles, son el pulso que mantiene viva nuestra Bolivia. Cuando este pulso se detiene, todo el país se enferma. Exhortamos con firmeza a todas las instituciones del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y entes reguladores— a asumir su responsabilidad y actuar de manera inmediata, estructural y definitiva”, afirmó.

Desde la CAO sostienen que el problema del abastecimiento ya superó el límite de lo tolerable, y que el sector productivo está siendo “castigado” por la falta de soluciones. “El país no puede seguir dependiendo de parches ni promesas. El abastecimiento de combustible es y debe seguir siendo una obligación del Estado”, añadió Nacif, quien pidió eliminar trabas burocráticas y permitir que el sector aporte con propuestas técnicas.

Por su parte, el segundo vicepresidente de la CAO, Rodrigo Suárez, expresó que el sector no busca confrontación, sino cooperación. “Queremos colaborar, no reemplazar al Estado. Pero este momento crítico demanda grandeza, generosidad y sentido de nación. No es tiempo de cálculos políticos, es tiempo de decisiones valientes. El pueblo boliviano no puede seguir pagando la factura de la inacción”, sostuvo.

En respuesta a la gravedad de la situación, la CAO anunció que convocará de manera inmediata al presidente electo y a las principales instituciones del país para discutir un paquete de medidas urgentes de reactivación productiva.

“Esto no puede esperar. Cada día que pasa sin solución agrava la crisis y profundiza el daño al futuro de todos. Bolivia no puede parar. El agro no puede parar. Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó el pronunciamiento.

