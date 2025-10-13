¿Vas a circular el día del balotaje? TED Chuquisaca fija plazo hasta el 15 de octubre

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca recordó que este miércoles 15 de octubre vence el plazo para la solicitud de permisos de circulación vehicular durante la jornada del balotaje del domingo 19 de octubre.

Las solicitudes deben realizarse únicamente de manera virtual, a través de la plataforma digital del Órgano Electoral Plurinacional (OEP): https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin donde los interesados deben crear un usuario con un correo electrónico vigente al que tengan acceso.

El presidente del TED de Chuquisaca, Mauricio del Río, informó que los permisos físicos se entregarán entre el 16 y el 18 de octubre, una vez concluido el trámite digital, que es totalmente gratuito.

“Los permisos en físico se entregarán del 16 al 18 de octubre a la conclusión del trámite digital y gratuito”, señaló Del Río.

El permiso de circulación es el documento oficial que autoriza excepcionalmente el tránsito de vehículos motorizados terrestres durante la jornada electoral, y solo se otorga previa justificación del solicitante.

Asimismo, la normativa establece que no requieren tramitar ni portar el permiso los siguientes sectores:

Servidores públicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluidos el personal permanente y consultores de línea.

Miembros de los Tribunales Electorales Departamentales.

Notarios electorales.

Vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de instituciones públicas o privadas.

Vehículos de atención de emergencias municipales.

Prensa y medios de comunicación, quienes deberán acreditar su labor mediante la credencial oficial del medio.

Del Río recordó que estas medidas buscan garantizar la seguridad, el orden y la transparencia durante la jornada electoral del próximo domingo, en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno emitido por las autoridades electorales y departamentales.

Con información de ABI

