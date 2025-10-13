Segunda vuelta: ¿Desde cuándo rige la Ley Seca en el país?

La Ley Seca entrará en vigencia a partir de la medianoche del viernes 17 de octubre (00:00 horas) y se extenderá hasta el mediodía del lunes 20 de octubre, en el marco de las disposiciones establecidas para la segunda vuelta electoral del próximo domingo 19 de octubre.

Durante este período, quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados en todo el territorio nacional. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multas económicas y otras medidas administrativas, conforme a los Autos de Buen Gobierno emitidos por las gobernaciones departamentales en coordinación con el OEP y los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

La aplicación de la Ley Seca tiene como propósito preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad ciudadana durante el proceso electoral, evitando incidentes que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada de votación.

De acuerdo con la Ley N° 026 del Régimen Electoral, los Autos de Buen Gobierno facultan a las autoridades departamentales y municipales a establecer restricciones temporales, entre ellas la prohibición de consumo y expendio de alcohol, el control de reuniones públicas y la regulación del transporte, a fin de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del voto.

Estas medidas son de cumplimiento obligatorio y que los controles estarán a cargo de la Policía Boliviana y las intendencias municipales, quienes realizarán operativos de fiscalización durante todo el fin de semana electoral.

