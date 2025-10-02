VIDEO | Franklin Flores, abandona celdas policiales, tras beneficiarse con detención domiciliaria

Este jueves por la tarde, salió de celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, tras ser beneficiado con la medida sustitutiva de detención domiciliaria.

Flores, al salir de la sección celdas de la Felcc, fue escoltado en una patrulla policial, al igual que su defensa legal, optó por el hermetismo y no quiso ofrecer ninguna explicación a los medios de comunicación.

La justicia determinó otorgar detención domiciliaria el pago de una fianza económica de 50.000 bolivianos y presentarse cada 15 días, para realizar su marcado biométrico, además de arraigo, el exgerente no podrá salir del país.

Flores, que es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, fue aprehendido el martes en el domicilio de su cuñado, donde la Policía halló documentación relacionada al caso.

El Ministerio Público había solicitado su detención preventiva por tres meses en la cárcel de San Pedro, sin embargo, se optó por la detención domiciliaria.

Imputación y antecedentes del caso

La Fiscalía presentó una imputación formal contra el exgerente por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. La acción fue impulsada por el Viceministerio de Transparencia Institucional y el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Según la imputación formal emitida por el fiscal Johan Muñoz, la investigación arrojó varias irregularidades:

Excedente no Justificado: Flores, quien percibió ingresos legales acumulados por Bs 700.000, presentó un excedente no justificado de Bs 209.150 en sus cuentas.

Depósitos Irregulares: Se identificaron depósitos realizados por otros funcionarios de Emapa a la cuenta personal del exgerente, lo que levantó sospechas sobre movimientos financieros irregulares, entre otros.

