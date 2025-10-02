Defensa de estudiante agresora rechaza orden de aprehensión y pide conciliación

La defensa de la estudiante acusada de agredir a su compañera con un celular rechazó la posibilidad de una orden de aprehensión en su contra y pidió buscar una conciliación.

La abogada Gludmil Flores sostuvo que los hechos ocurrieron en un contexto de discusión mutua.

“Ellos son testigos de la agresión que hubo entre ambas partes. Hubo insultos y agresiones verbales de por medio y es ahí donde reaccionó; las personas se cansan de tanto bullying, y por eso reaccionó”, declaró.

Flores subrayó que la declaración de los 35 testigos será fundamental para esclarecer lo sucedido, ya que presenciaron el incidente.

“No ha habido agresión directa con el celular, no ha habido un examen forense de 20 días, sino de siete días. En el transcurso de los días lo iremos demostrando”, agregó.

La defensa insistió en que no corresponde una orden de aprehensión contra su clienta.

“No se pretende dañar a ninguna de las partes; estamos hablando de una pelea de adolescentes, compañeras de colegio, de la misma promo, y lo que queremos es que terminen el año escolar de buena manera”, manifestó Flores.

El caso continúa en análisis del Ministerio Público, mientras la familia de la víctima mantiene la exigencia de medidas más duras.

Mira la programación en Red Uno Play